Ski alpin

La surprise Andreja Slokar s'impose lors du slalom des finales : revivez le run du jour en vidéo

SKI ALPIN - FINALES COURCHEVEL - MERIBEL - Surprise lors du slalom des finales. On attendait un duel entre Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin, il n'en fut rien. La Slovène échoue à la 3e place (+0"81') et l'Américaine, 8e, à plus d'une seconde derrière une autre Slovène Andreja Slokar qui décroche sa deuxième victoire en Coupe du monde devant Lena Durr (+0"48').

00:01:44, il y a 16 minutes