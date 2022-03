Ski alpin

SKI ALPIN - Sara Hector loin derrièr Shiffrin après la 1ère manche du géant : revivez sa course en vidéo

FINALES COURCHEVEL - MERIBEL - En tête du classement du géant, mais suivie de près par Mikaela Shiffrin et Tessa Worley, Sara Hector s'est compliquée la tâche en vue de la conquête du globe après la 1ère manche. Diminuée après une chute lors du dernier géant à Are, la Suédoise a terminé à 5 dixièmes de la Française mais surtout à plus de 2 secondes de l'Américaine. Revivez sa course en vidéo.

00:01:21, il y a une heure