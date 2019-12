Pour le dernier géant avant Noël, il n’y a pas eu de cadeaux pour Tessa Worley et Mikaela Shiffrin. Hors du top 10, respectivement 11e et 17e, la Française et l’Américaine ont regardé de loin la bataille pour la victoire à Courchevel, en première comme en seconde manche. Sur la neige salée de la station française, Federica Brignone a su trouver la clé pour signer le 11e succès de sa carrière, son premier de l’hiver. L’Italienne s’est imposée devant deux néophytes sur un podium de Coupe du monde : la Norvégienne Mina Fuerst Holtmann (+0’’04) et la Suissesse Wendy Holdener (+0’’44).

Pour trouver trace d’un géant sans Shiffrin ni Worley sur le podium, il fallait remonter à plus d’un an. C’était à Killington, le 24 novembre 2018, avec la victoire de… Brignone. Il s’agissait d’ailleurs de la dernière victoire de l’Italienne en géant, qui avait entre temps remporté un combiné à Crans Montana. Depuis, dans la discipline, elle n’avait raflé qu’un podium, il y a deux semaines à Killington (2e), derrière sa compatriote Marta Bassino, 7e ce mardi.

Vidéo - Shiffrin n'a pas renversé la vapeur 01:21

Coup d’arrêt pour Shiffrin et Worley

Malgré son dossard 1, Shiffrin était très loin du compte dès le premier run (19e à 1’’33 de la surprenante Holtmann, dossard 11). Il n’y a pas eu de réaction lors de la manche finale (11e temps du run), qui ne l’a vu remonter que deux places (+1’’65). Cela faisait près de quatre ans que l’Américaine n’avait pas signé une telle contre-performance en allant au bout d’un géant. Dans la discipline, elle restait sur 26 résultats consécutifs dans le top 7, une série seulement hâchée par deux abandons en première manche. Ce coup d’arrêt intervient après son forfait lors du slalom parallèle de Saint-Moritz, remporté dimanche par Petra Vlhova (4e ce mardi). Mais pas de quoi menacer son leadership au général : Shiffrin compte toujours une solide marge, à savoir 155 points d’avance sur Brignone, sa nouvelle dauphine.

Pour Worley, qui espérait enfin décroche sa première victoire à Courchevel, sa 11e place marque également un petit coup d’arrêt. En retrait en première manche (9e), elle n’a pu effectuer la remontée espérée, perdant même deux places au final.

Vidéo - Worley rate le podium : sa seconde manche en vidéo 01:33

Troisième à Solden puis 5e à Killington en début d’hiver, elle restait sur dix top 10 consécutifs en géant. Sa dernière “contre-performance” datait du 9 mars 2018, à Ofterschwang (13e). Et il fallait remonter deux ans plus loin encore (16e à St-Moritz le 20 mars 2016) pour trouver trace du “couac” précédent. Dans la course au petit globe, son grand objectif de la saison, Worley accuse désormais 94 points de retard sur Brignone, solide leader qui compte 66 points de marge sur Holtmann. Une autre Française était présente en seconde manche. Coralie Frasse Sombet a terminé 12e (+1’’22), un centième derrière Worley. Une performance encourageante, dans la lignée de Killington (13e).