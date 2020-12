Le retour de deux reines. Près de onze mois après sa dernière victoire, le 26 janvier à Kranjska Gora, Mikaela Shiffrin a renoué avec le succès ce lundi lors du second géant de Courchevel. De son côté, Tessa Worley est remonté sur un podium, plus d’un an après le dernier. La Française s’est classée 3e à 1"09 de l’Américaine. Federica Brignone s’est intercalée à la 2e place (+0"82) tandis que Petra Vlhova a abandonné en première manche.

L’émotion était immense. Trop grande pour pouvoir mettre des mots à chaud face à la caméra pour une première interview. Ils étaient sans doute inutiles, ses pleurs disaient déjà beaucoup. Depuis le décès accidentel de son père, qui l’avait conduit à écourter son dernier hiver, Shiffrin n’avait plus remporté la moindre course, freinée dans son retour par le Covid-19 et une blessure au dos.

Deuxième puis 5e en slalom lors de sa reprise à Levi, elle avait ensuite pris la 4e place samedi lors du premier géant de Courchevel en apparaissant à chaque fois assez loin de son meilleur niveau. Mais l’Américaine a retrouvé de sa superbe ce lundi en dominant la première manche (meilleur temps) avant de tenir bon lors de la seconde.

Bassino et Vlhova ont craqué

Les sorties de piste de Vlhova et de Marta Bassino (2nde manche), ainsi que la grosse faute de Brignone sur le bas de la manche finale, lui ont déroulé le tapis rouge pour remporter avec une bonne marge la 67e victoire de sa carrière. Shiffrin est bel et bien de retour. Worley aussi.

Un peu décevante lors de ses deux premières sorties en géant (9e à Solden, 12e samedi), la double championne du monde a fait le boulot en 1re manche (5e temps à 88 centièmes malgré son dossard 12). Elle a ensuite allumé du vert en bas du second tracé, malgré une belle erreur dans le mur, avant de profiter de la manche moyenne de Stephanie Brunner (6e) et de l’abandon de Bassino (qui perd sa place de leader au petit globe au profit de Brignone) pour grimper sur la boîte.

Elle attendait ça depuis près de 14 mois et sa 3e place à Solden, le 26 octobre 2019. De quoi la mettre sur les bons rails pour la suite de l’hiver. Une seule autre Française était présente en seconde manche. Il s’agit de Coralie Frasse Sombet, 29e et dernière classée (+5”10). Au général, Shiffrin profite des abandons de Bassino et Vlhova pour remonter à la 2e place à 145 points de la Slovaque. Cette dernière a connu son premier accroc de l'hiver après cinq premières courses exemplaires (trois victoires et deux deuxièmes places). Dans quatre jours, vendredi, il sera déjà l'heure de se rattraper avec la première descente de Val d'Isère.

