Le maître de l'Éclipse, c’est bien lui. Au lendemain de sa victoire en descente, Vincent Kriechmayr s’est de nouveau imposé sur la piste de Courchevel lors du super-G des finales de la coupe du monde. Profitant de son petit dossard (3) et d’une neige encore en bon état, l’Autrichien s’est imposé largement devant les Suisses Marco Odermatt (+0”53) et Gino Caviezel (+0”75), auteur de son 2e podium en carrière, le premier dans la discipline. Deux Français finissent dans le top 10 : Matthieu Bailet (6e à 1"28) et Alexis Pinturault (8e à 1"62).

Kriechmayr a mis une claque à la concurrence : son super-G

Ad

Une nouvelle démonstration. Déjà seul sur sa planète la veille, où il s’était déjà imposé avec une marge confortable devant le même Odermatt (+0”34), Kriechmayr a tué tout suspense au moment de franchir la ligne. Impeccable d’un bout à l’autre d’une Eclipse qui s’est très vite dégradée, l’Autrichien s’est offert une 12e victoire en carrière, la 7e en super-G et la 3e de l’hiver. Ce doublé sur la piste française annonce la couleur pour l’an prochain. C’est sur cette même pente qu’il défendra ses deux titres mondiaux, en super-G et descente, en février 2023.

Courchevel Une première en super-G : Comment Mowinckel a battu Shiffrin and co. IL Y A UNE HEURE

Plus d'informations à suivre...

Courchevel Shiffrin signe le 2e temps du super-G : son passage qui lui assure le gros globe IL Y A UNE HEURE