Fin de saison pour Jean-Baptiste Grange, blessé au genou gauche

C’était à craindre, l’information est désormais officielle : le double champion du monde de slalom, Jean-Baptiste Grange, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et d’une fissure au ménisque externe du genou gauche.

Une information confirmée par le champion sur son compte Facebook et par la Fédération Française de ski. Le Français n’avait pas pu terminer la seconde manche du slalom de Wengen, remporté par Clément Noël, dimanche, touché au genou gauche. Sa saison est donc d’ores et déjà terminée. Un coup dur tant le Français semblait revenir à son meilleur niveau, régulièrement dans le top 10 et 9ème à l’issue de la première manche. Dans son communiqué, la FFS précise que le skieur consultera dans les jours à venir le docteur Sonnery Cottet en vue d'une opération.

A 34 ans, reste maintenant à savoir quelle suite Jean-Baptiste Grange donnera à sa carrière.