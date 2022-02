Ski alpin

Garmisch-Partenkirchen - Slalom : Clément Noël signe une première manche timide : son passage en vidéo

COUPE DU MONDE - Champion olympique de la discipline depuis dix jours et les JO de Pékin 2022, Clément Noël n'a pas réussi son entrée en matière, ce samedi en slalom à Garmisch-Partenkirchen. Il a terminé la première manche hors du "Top 10" et à plus d'une seconde du meilleur temps. Une performance qui l'éloigne de la victoire à défaut d'être rédhibitoire. Voici son premier run en vidéo.

00:01:21, il y a une heure