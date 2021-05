La tuile pour Henrik Kristoffersen. Le skieur norvégien, multiple médaillé mondial et olympique, s'est fracturé "l'extrémité basse du péroné" en motocross, côté gauche, nécessitant six semaines d'arrêt, a confirmé vendredi son équipementier Rossignol à l'AFP. "C'est une fracture de l'extrémité basse du péroné, qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale, il doit rester immobilisé pendant six semaines sans entraînement", a indiqué la marque, confirmant une information de médias norvégiens.

Henrik Kristoffersen, double médaillé olympique (bronze en slalom en 2014, argent en géant en 2018), s'est blessé en Autriche, où il réside une partie de l'année. Il doit rentrer en Norvège pour d'autres examens. Le Norvégien de 26 ans aux 23 victoires en Coupe du monde reste sur une saison décevante sauvée par le bronze mondial en slalom à Cortina d'Ampezzo (Italie) en février.

Ski alpin Pinturault : "Le gros globe, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on le construit" 24/03/2021 À 14:55

Toujours pas de titre mais une première médaille en slalom pour Kristoffersen : sa 3e place en vidéo

Ski alpin Fourcade à Pinturault : "J'espère que le globe a le goût que tu imaginais" 24/03/2021 À 14:35