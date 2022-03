Alexis Pinturault n'a toujours pas retrouvé le sourire. Depuis le géant des finales 2021 à Lenzerhzeide où il avait soulevé le gros globe de cristal, le vice-champion olympique du combiné à Pyeongchang n’avait plus fermé le portillon d’une épreuve de Coupe du monde. S'il maîtrisait cet exercice à la perfection il y a encore douze mois, ce n'est plus le cas dans cette horrible saison 2022. Même dans son jardin de Kranjska Gora., le dernier bastion qui pouvait lui redonner le sourire, "Pintu", 11e du premier géant, s'est manqué. Problème, il n'a pas compris pourquoi il s'était raté.

Le skieur de Courchevel l'a assuré, il n'était pas en mode tremblote au moment de refermer le portillon. "La pression n’a rien à voir là-dedans. Que je ne skie pas autant engagé, ou en prenant autant de risques que d’autres, ce n’est pas impossible, mais ça vient d’autre chose. Ça vient plutôt du fait que sur l’ensemble de la saison, j’ai eu plus de difficulté, plus de mal. Ça vient plus de là. Cela fait beaucoup", a-t-il analysé, à chaud, pour Ski Chrono.

Le Tricolore, tenant du titre du globe de cristal, s'est plutôt dirigé vers une explication technique. "J’ai eu plus de mal dans les trous, mais est-ce que ça vient de là ? J’ai changé des choses au niveau du matériel depuis le dernier géant, alors ce n’est pas impossible. Je suis toujours sur des skis courts, mais pas les mêmes que sur le début de saison J’ai aussi une nouvelle chaussure. Il y a des évolutions", a précisé Pinturault. "Mais je prends beaucoup sur cette manche, je ne comprends pas bien. Je m’attendais forcément à prendre un peu, parce que ma saison n’est pas fantastique, peut-être que je ne lâche pas suffisamment sur la deuxième, mais là ça fait beaucoup ! Il faut que j’analyse ça."

Au moment de passer en revue sa course, Pinturault pourra voir le verre à moitié plein avec cette première partie de course bien gérée et une preuve indéniable qu'il est parfaitement capable de rivaliser avec des adversaires dans une meilleure dynamique. Mais que lui manque-t-il pour accrocher un succès dans cette saison presque noire alors que la fin approche ? Tenter de nouvelles approches, sur le plan matériel et dans les intentions. "Sur la fin de saison, je vais essayer de finir comme je peux ! Mais je vais aussi me servir des dernières courses pour prendre des orientations, essayer des choses."

Depuis dix ans maintenant, Alexis Pinturault a remporté au moins une épreuve de coupe du monde lors de chaque hiver. Mais en 2022, le compteur est pour l’instant toujours bloqué à zéro malgré ce regain de confiance acquis en première manche, samedi matin. Il lui reste encore le second géant prévu dans la station slovène dimanche pour rattraper sa déconvenue. Puis, il sera l'heure de refermer le chapitre de la saison 2022 chez lui à Courchevel-Méribel lors des finales qui serviront de répétition générale aux Mondiaux 2023. Car, oui, il faut déjà penser à demain.

