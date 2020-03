Les finales messieurs de Kranjska Gora ont été officiellement annulées ce jeudi à cause de la pandémie du coronavirus. Un géant et un slalom devaient avoir lieu en Slovénie ce weekend. Par conséquent la saison 2019-2020 est terminée. Le Norvégien Aleksander Kilde remporte donc le classement général de la Coupe du monde devant le Français Alexis Pinturault.

Pinturault, à 54 points...

Après la Coupe du monde féminine, officiellement stoppée mercredi avant les courses à Are (Suède), c'est donc désormais celle masculine qui est impactée de plein fouet par le Covid-19. Pour Alexis Pinturault, la déception est grande. La frustration aussi. Kilde, repassé devant le week-end dernier lors de la descente de Kvitfjell, remporte donc le classement général avec 54 points d'avance.

Le Français laisse également échapper le petit globe du géant, qui va dans les mains de Henrik Kristoffersen, troisième. Entre les deux hommes, deux points. Le Norvégien s'adjuge également le petit globe du slalom, avec deux points d'avance sur Clément Noël. "Nous attendons les décisions finales de la FIS concernant l'attribution des globes", a indiqué aux journalistes l'attachée de presse d'Alexis Pinturault. "La santé et le bien-être des sportifs et de tous les autres participants, ainsi que du public, sont la priorité de la FIS et des autres parties prenantes", a-t-elle poursuivi.