Si vous aimez la descente, il faudra vous libérer le mercredi 16 mars pour assister au dénouement de la saison à Courchevel. Détenteur du trophée depuis quatre saisons, Beat Feuz voit désormais son hégémonie très sérieusement menacée. Troisième ce samedi midi, le Suisse a cédé trois points à Aleksander Aamodt Kilde, qui le devance désormais de 23 unités. Rien n'est toutefois assuré pour le Norvégien car, si Feuz s'impose lors de l'ultime course, il devra impérativement terminer deuxième.

Aleksander Aamodt Kilde a ce week-end en tout cas définitivement écarté la menace de celui qui va remporter ce classement général en 2022, Marco Odermatt. Le Suisse, qui va devoir gagner en muscle pour un jour prétendre au Graal en descente, n’a fini que 13e ce samedi. Désormais à 133 points de Kilde, il ne peut plus revenir.

Dominik Paris a mis une claque à la concurrence

Kilde doit finir le travail

De ce point de vue purement mathématique, Dominik Paris, impressionnant vainqueur de la seconde descente de Kvitfjell, et Matthias Mayer, décevant onzième, peuvent encore prétendre à la première place finale sur la piste de l’Eclipse à Courchevel. Sauf qu’il faudrait vraiment un sacré concours de (mauvaises) circonstances pour cela : l’Italien et l’Autrichien sont respectivement quatrième et troisième à 86 et 84 points de Kilde.

Non, le seul à pouvoir barrer la route du Norvégien s’appelle bel et bien Beat Feuz. Le champion olympique n’a pas dit son dernier mot. Mais il devra certainement s’imposer en Savoie s’il veut renverser la table. Or, son sacre à Pékin mis à part, "Boule de feu'' n’a levé les bras qu’une seule fois cette saison. Bon, on vous l’accorde, c’était lors de la seconde descente de Kitzbühel et cela compte sans doute triple.

Mais Kilde, au-delà lui aussi d’une victoire dans la Mecque de la descente cet hiver, est nettement plus monté au sommet de la boîte cet hiver en coupe du monde : six victoires toutes catégories confondues, contre une seul à Feuz. Déjà vainqueur en vitesse du petit globe en Super-G en 2016, lauréat du gros globe de cristal en 2020, Aleksander Aamodt Kilde n’a plus qu’à finir le travail pour compléter sa collection sur la cheminée.

