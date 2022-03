Dominik Paris a écrasé la concurrence. L’Italien s’est imposé pour la 17e fois de sa carrière en descente en mettant un gouffre, au moins une demi-seconde, entre lui et ses poursuivants. Détenteur du meilleur temps avant le passage de l’Italien, Aleksander Aamodt Kilde a été repoussé à 0"55. Les troisièmes, Niels Hintermann et Beat Feuz, ont été relégués à 0"81. Johan Clarey n’a pas pu se mêler à la lutte.

Le Français a terminé 17e. En revanche, Maxence Muzaton s’est signalé avec une formidable 8e place, malheureusement insuffisante pour arracher une qualification pour les finales de Courchevel-Méribel. Il n’y aura ainsi côté tricolore que Johan Clarey en piste pour la finale de descente le mercredi 16 mars.

Hintermann remet ça, mais pas Alexander

Dans la course au globe de la spécialité, Aleksander Aamodt Kilde réalise une bonne opération dans la mesure où le troisième, Matthias Mayer, est passé à côté (11e), comme Marco Odermatt (13e). Le Norvégien ne peut plus être menacé que par Beat Feuz, voir Dominik Paris. Alors que le champion du monde en titre de la spécialité, Vincent Kriechmayr, passé complètement au travers vendredi (57e avec le dossard 1) a relevé la tête en signant le sixième temps. Vainqueur surprise ex aequo de la première descente vendredi avec Niels Hintermann, Cameron Alexander n’a pas réédité l’exploit. Le Canadien a tout de même signé une très correcte 16e place.

Comme prévu, la course a été marquée par les émouvants adieux de Kjetil Jansrud. A 36 ans, la légende norvégienne a tourné la page d’une immense carrière (champion du monde de la descente en 2019, vainqueur de quatre petits globes, champion olympique en Super-G en 2014…). Acclamé par tout le Cirque Blanc dans l’aire d’arrivée, il a embrassé la neige sur l’air de ‘’You’ll never walk alone’’ qui résonnait dans l’aire d’arrivée.

