Et deux qui font sept. Les slaloms parallèles féminins et masculins comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, initialement prévus les 12 et 13 novembre à Lech/Zürs (Autriche), ont été annulés en raison des conditions et des prévisions météorologiques, ont annoncé les organisateurs, dimanche. Il s'agit des sixième et septième courses annulées depuis le début de la saison par les organisateurs de la Coupe du monde après le slalom géant femmes de Sölden (Autriche) et les quatre descentes (deux hommes et deux femmes) prévues à Zermatt/Cervinia (Suisse/Italie).

"Les chutes de neige et les températures froides ces derniers jours ont apporté de l'optimisme, malheureusement elles n'étaient que de courte intensité. De plus, pour les prochains jours et le week-end de course, les températures vont à nouveau augmenter", a expliqué la Fédération autrichienne de ski (ÖSV), dans un communiqué.

Les conditions de course n'auraient pas été équitables et sûres, ce qui a poussé les organisateurs à renoncer au slalom parallèle féminin et au slalom parallèle masculin, programmés les 12 et 13 novembre. La décision a été prise dimanche, après le traditionnel "contrôle de neige", dans la station de l'ouest de l'Autriche située à 1.500 m d'altitude. Depuis le début de la saison, seul un slalom géant masculin s'est déroulé normalement, à Sölden, il y a deux semaines.

