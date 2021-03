Ski alpin

SKI ALPIN - Géant de Lenzerheide : La première manche d'Alexis Pinturault en vidéo

LENZERHEIDE - C'est Alexis Pinturault qui a ouvert le portillon de départ du dernier géant de la saison, ce samedi en Suisse. Et il en a profité pour frapper fort d'entrée, avec un run impeccable du début à la fin. Marco Odermatt, son rival dans la course au gros globe est passé après lui et a fini à 1"66. Revivez la 1re manche du le Français.

00:01:09, il y a une heure