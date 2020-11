Ski alpin

Slalom de Levi - Mikaela Shiffrin n'a rien oublié : son second run et sa deuxième place en vidéo

LEVI - Trois cents jours après sa dernière course en Coupe du monde, Mikaela Shiffrin n'a été battue que par Petra Vhlova au slalom de Levi. Son second run a été solide et le voici en vidéo.

00:01:39, 159 vues, il y a une heure