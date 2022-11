Deux courses et déjà deux victoires pour Mikaela Shiffrin. Comme la veille lors de l’ouverture de la saison du calendrier femmes, l’Américaine a remporté le slalom de Levi pour signer sa 76e victoire en coupe du monde et se rapprocher à six unités de la marque de Lindsey Vonn et dix du recordman Ingemar Stenmark. La quadruple vainqueure du gros globe a dominé chacune des deux manches, frustrant une nouvelle fois Wendy Holdener, qui pensait son jour enfin arrivé ce dimanche. Quatrième après le premier run, la Suissesse a fait sensation lors du second en reléguant Sara Hector à plus d’une seconde. Petra Vlhova (3e à 0"58) puis Lena Duerr (4e à 0"68) se sont cassé les dents sur son chrono. Mais pas Shiffrin, vainqueure pour la 6e fois sur la Black.

