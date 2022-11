On attendait Mikaela Shiffrin ou Petra Vlhova, reines incontestées de Levi depuis une dizaine d’années, mais Lena Duerr a surpris tout le monde. Profitant au maximum de son dossard 1 et d’une neige alors parfaitement préparée, haute dans l’attitude, précise au niveau des pieds, l’Allemande a fait la différence dans le mur à mi-pente pour prendre les commandes au terme de la première manche de la première course de la saison. La 4e du slalom des JO devance la Suédoise Anna Swenn-Larsson (+ 0’’45) et Shiffrin (+ 0’’55), qui ne devance que de deux centièmes sa grande rivale slovaque, Petra Vlhova (4e, + 0’’57). A noter la grosse performance de la pépite croate (18 ans), Zrinka Ljutic (7e, + 0’’77).

Enfin l'heure de Duerr ?

Et si Lena Duerr décrochait enfin son premier succès en slalom en Coupe du monde ? Le plus dur est encore à venir mais l’Allemande a parfaitement exploité son dossard 1 à Levi. Légère sur l’appui, bien lancée par une mise en action autoritaire sur la section plane, la troisième de la Coupe du monde de slalom l’an passé a confirmé son nouveau statut en signant notamment un énorme passage dans le mur. Personne n’a réussi à rivaliser avec l’Allemande dans la pente, trop précise, trop juste, sans doute bien aidée – aussi – par une piste parfaite à son passage. Comme à Pékin lors des JO en février, c’est elle qui refermera en dernière le portillon en seconde manche. Même Shiffrin et Vlhova n’ont rien pu faire.

Alors qu’elles se partagent tous les succès sur la piste finlandaise depuis 2014, l’Américaine et la Slovaque ont fait globalement jeu égal, dans des styles pourtant diamétralement opposés mais à l’efficacité comparable. Pourtant meilleur temps après le plat, la tenante du gros globe a été un peu trop "gentille" dans le mur pour tenir la cadence sur toute la manche (3e, + 0’’55). Course inverse pour la championne olympique de slalom, timide sur le haut avec un ski presque hésitant, manquant un peu de son habituelle intensité, avant de se lâcher sur le bas. Mais le résultat est similaire (4e, + 0’’57).

Noens sauve le bilan tricolore

C’est finalement la Suédoise Swenn Larsson, qui est venue prendre la 2e place et s’intercaler entre Duerr et le duo magique. Déception dans le camp autrichien avec Chiara Mair (13e), venue sauver le bilan après la manche ratée de la championne du monde en titre, Liensberger (16e). Grosse performance en revanche de la Croate de 18 ans Zrinka Ljutic, qui a réussi un haut de tracé sensationnel sans craquer dans le mur (7e, + 0’’77). La première manche aura été en revanche plus compliquée pour les Françaises.

Pour sa dernière à Levi, elle qui dispute l'ultime saison de sa carrière, Nastasia Noens s’est appliquée à poser son ski, dans un style plus calme qu’à l’habitude mais pas forcément plus efficace. Longtemps en sursis, la Niçoise s’en est finalement sortie de justesse (30e, + 2’’50) et aura l’honneur de lancer la seconde manche. De quoi espérer une remontée. En revanche, pas de qualification ni pour Marie Lamure (38e, + 2’’90), ni pour Chiara Pogneaux (44e, + 3’’13), qui prenait son premier départ.

