Lindsey Vonn arrêtera sa carrière après les Mondiaux d'Are

Après les championnats du monde d’Are (4-19 février), Vonn dira stop. Du haut de ses 82 victoires en Coupe du monde, l’Américaine a annoncé ce vendredi via Facebook qu’elle mettra un terme à sa carrière après les Mondiaux.

"Les deux dernières semaines ont été les jours les plus difficiles de ma vie sur le plan émotionnel. Je suis aux prises avec la réalité de ce que mon corps me dit par rapport à ce que mon esprit et mon cœur croient être capables de faire. La triste réalité est que mon esprit et mon corps ne sont pas sur la même page. Après de nombreuses nuits sans sommeil, j’ai finalement accepté de ne plus pouvoir continuer à skier." C’est en ces termes que la championne américaine a mis des mots sur le dernier hiver de sa carrière.

Après une saison 2018-2019 troublée par de nombreux pépins physiques, Lindsey Vonn s’alignera tout de même aux Mondiaux d'Are qui auront lieu des 4 au 19 février prochain. "Je participerai aux championnats du monde de descente et de super-G la semaine prochaine à Åre, en Suède, et ce seront les dernières courses de ma carrière", a-t-elle commenté. Nul doute qu’elle donnera tout pour finir en beauté.