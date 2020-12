Il a suffi d'une vidéo en combinaison de course pour que certains y voient le signe d'un premier pas vers un retour à la compétition pour l'immense Marcel Hirscher. Un peu plus d'un an après l'annonce de sa retraite, l'Autrichien, huit fois vainqueur du gros globe de cristal, reste encore un sujet chaud pour le grand cirque blanc. Mais mardi soir, lors d'une émission de la chaîne autrichienne, Servus-TS, Hirscher a refroidi les ardeurs.