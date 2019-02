Une 1re manche, et Mikaela Shiffrin a déjà son petit matelas d'une seconde

Une fois de plus, Mikaela Shiffrin a mis une claque à la concurrence. Celle qui a dû partager sa victoire avec Petra Vlhova sur le Géant vendredi n'a pas envie de connaître la même désagréable sensation ce samedi à Maribor, en Slovénie. Avec un chrono de 50''05, l'Américaine aux 55 succès en Coupe dont 12 cette saison, record personnel égalé, a repoussé Petra Vlhova, sa rivale slovaque, à une seconde précisément (51''05). Derrière, Anna Swenn Larsson a réalisé une belle première manche et pourra menacer Vlhova (3e à 1''09). Pour Hansdotter (4e à 1''57), Liensberger (5e à 1''79), Holdener (6e à 1''90) et Lysdhal (7e à 1''98), l'addition est encore plus lourde.

Si Shiffrin a mis une claque aux meilleures du monde, le reste de la troupe ne s'en est pas beaucoup mieux sorti puisqu'elles ne sont que huit à avoir terminé à moins de deux secondes de l'Américaine. Les Françaises n'ont pas dérogé à la règle avec la 19e place de Nastasia Noens à 3''59 de Mikaela Shiffrin. La Niçoise a mis du rythme mais elle a souffert sur une piste qui s'est très vite dégradée après le passage des meilleures. Joséphine Forni, repoussée à 4''73 de la tête, a sauvé sa place en deuxième manche en terminant 29e alors que Joséphine Forni a pris la 55e place (+6''39). Une seconde manche dans laquelle on attend un nouveau festival de Mikaela Shiffrin et une lutte acharnée pour les places d'honneur.