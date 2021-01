Enorme coup dur pour Aleksander Aamodt Kilde. Comme cela était pressenti depuis sa lourde chute ce samedi lors d'un entraînement en Super-G à Reiteralm, le Norvégien souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et manquera la fin de saison.

Tenant du titre du gros globe, le skieur de 29 ans laisse donc le champ libre à Alexis Pinturault, plus favori que jamais en l’absence du Norvégien. Actuel deuxième du général de la Coupe du monde, il ne pointait qu'à 158 points du leader français.

"C’est ce que je craignais, et pas du tout ce que j’espérais, a-t-il expliqué à la NRK. Je suis entre de bonnes mains, et j'ai beaucoup de gens expérimentés autour de moi, donc ça ira. C'est ennuyeux, ça me touche quand je suis au sommet de ma forme, mais je reviendrai".