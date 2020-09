"Après ma blessure au printemps puis lors des deux derniers mois d'entraînement sur les pistes, j'ai compris que je ne parviendrai plus à atteindre mon tout meilleur niveau", a-t-elle ajouté. Grande rivale de la double championne du monde française Tessa Worley, avec qui elle partage le même jour de naissance (4 octobre 1989), Viktoria Rebensburg compte deux médailles olympiques (or en 2010, bronze en 2014) et deux médailles mondiales (argent en 2015 et 2019) en plus de trois petits globes (2011, 2012 et 2018), toujours sur sa discipline fétiche, le géant.