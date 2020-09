Afin de regrouper "plusieurs courses en l'espace de quelques jours", l'épreuve parallèle de ski alpin initialement prévue le 1er janvier 2021 à Davos pour la Coupe du monde 2020-21 a été annulée, a annoncé mercredi la Fédération suisse de ski (Swiss Ski). "Les déplacements des équipes de Coupe du monde d'un site à l'autre devant s'effectuer de manière aussi rigoureuse et efficace que possible, l'accent est mis sur les stations permettant l'organisation de plusieurs courses en l'espace de quelques jours", a expliqué Swiss Ski.

L'épreuve parallèle prévue à Davos a ainsi reportée à la saison 2021/22. Un slalom géant a en revanche été ajouté au programme initialement prévu à Adelboden, sur la redoutable piste du Chuenisbärgli. Résultat, la saison 20-21 de Coupe du monde comprendra cinq étapes en Suisse : à Saint-Moritz les 5 et 6 décembre (deux super-G), à Adelboden du 8 au 10 janvier (deux slaloms géants et un slalom), à Wengen du 15 au 17 janvier (deux descentes, dont une sprint, et un slalom), à Crans-Montana les 22 et 23 janvier (deux descentes), et les finales à Lenzerheide, maintenues du 17 au 21 mars 2021.

La FIS a commencé à préciser les contours de la saison mercredi : la Coupe du monde dames comprendra 35 courses et la Coupe du monde messieurs comptera 39 courses. Les épreuves techniques (slalom et géant) seront séparées des épreuves de vitesse (super-G et descente). Le début de la saison 2020-21 à Sölden (Autriche) a été avancé aux 17 et 18 octobre afin de pouvoir privatiser le glacier du Rettenbach.

La deuxième étape, à Levi en Finlande, prévoyait initialement un slalom dames et un slalom messieurs le week-end du 21 et 22 novembre. Finalement, il y aura deux slaloms dames sur ce week-end, et le slalom masculin sera reprogrammé plus tard dans la saison. Le calendrier définitif sera adopté par le Conseil de la FIS le 3 octobre.

