COUPE DU MONDE - Le lancement de la saison de ski alpin, traditionnellement organisé sur le glacier autrichien du Rettenbach à Sölden, est avancé d'une semaine au week-end des 17 et 18 octobre et devrait se dérouler devant un public restreint, a annoncé la Fédération autrichienne (ÖSV), mercredi.

Le coronavirus a déjà des conséquences sur le calendrier des sports d'hiver. La Fédération autrichienne de ski (ÖSV) a ainsi annoncé qu'elle lancerait plus tôt que prévu la Coupe du monde de ski alpin à Sölden. La première étape a été anticipée d'une semaine et aura lieu les 17 et 18 octobre prochains. Avancer le début de la saison permettra notamment "d'utiliser très largement le glacier du Rettenbach exclusivement pour les courses de la Coupe du monde" et de "séparer les participants, les officiels et les bénévoles des touristes", a expliqué l'ÖSV dans un communiqué.

Afin de lutter contre la propagation du COVID-19, les organisateurs estiment qu'en l'état actuel des choses, les courses ne pourront pas se dérouler "devant un nombre élevé de spectateurs". Des précisions seront apportées dans les prochaines semaines. Le slalom géant dames, course inaugurale de la saison 2020-2021, se déroulera le samedi 17 octobre, alors que le géant masculin se disputera le lendemain.

La saison de ski alpin 2019-2020 n'avait pas pu aller à son terme en raison de la pandémie de COVID-19 : les finales initialement prévues à Cortina d'Ampezzo du 17 au 22 mars avaient été annulées, tout comme les courses à Are (Suède) pour les dames et à Kranjska Gora (Slovénie) pour les messieurs une semaine auparavant.

