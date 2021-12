La Fédération internationale de ski (FIS) l'a annoncé vendredi. Les deux courses de la Coupe du monde femmes prévues à l'origine les 8 et 9 janvier à Maribor (Slovénie) sont reprogrammées à Kranjska Gora, aux mêmes dates.

La FIS avait annoncé jeudi que les courses ne pourraient se tenir à Maribor à cause de la météo, très clémente, et donc du manque de neige et de froid dans la ville slovène située à moins de 300 m d'altitude. Le géant et le slalom féminins sont donc transférés de Maribor à Kranjska Gora (environ 800 m d'altitude) pour la troisième saison consécutive. Le prochain rendez-vous pour les skieuses est fixé le 4 janvier pour un slalom à Zagreb.

