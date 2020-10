Tessa Worley. : "Ça va plutôt bien, je suis très contente de l'évolution de mon genou. Le confinement a permis de récupérer pendant deux mois, ça lui a fait du bien. J'ai pu construire tout l'été la force et l'endurance, tout ce qui manquait à mon genou et que je n'arrivais pas à travailler. Je sens que ça monte en puissance, je me sens de plus en plus forte. Sur les skis c'est hyper agréable d'arriver le matin et de ne pas se demander si on va avoir des douleurs ou pas. J'arrive à m'exprimer avec l'engagement que j'ai envie de mettre. Je suis prête pour Sölden (la reprise de la saison la 17 octobre en Autriche)."