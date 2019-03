Le super-G de Rosa Khutor annulé, Shiffrin est assurée d'un nouveau gros globe du général

C'est mathématiquement fait, et dans un fauteuil. La reine Mikaela Shiffrin est d'ores et déjà assurée de remporter pour la troisième fois d'affilée le classement général de la Coupe du monde et le gros globe de cristal après l'annulation du super-G de Rosa Khutor (Russie) samedi matin.

Avec ce triplé, Shiffrin rejoint les légendes de la discipline, l'Autrichienne Petra Kronberger et et l'Américaine Lindsey Vonn, qui ont été sacrées trois fois d'affilée. L'année prochaine, elle pourra se rapprocher des cinq gros globes consécutifs d'Annemarie Moser-Pröll.

Shiffrin, victorieuse à 14 reprises cet hiver (record de Vreni Schneider égalé) et qui avait décidé de faire l'impasse sur l'étape russe de Sotchi, compte 719 points d'avance sur sa dauphine, Petra Vlhova, absente elle aussi en Russie, alors qu'il ne reste plus que sept courses à disputer jusqu'à la fin de la saison. Et donc 700 points à distribuer. Sa saison est un modèle de régularité avec donc 14 succès en 21 départs, seulement quatre courses hors du podium et aucune au-delà du top 10 !

Vonn et Hirscher dans le viseur

Six victoires en slalom, trois en géant, trois autres en super-G, une en City Event et une autre en slalom parallèle : rarement une athlète n'aura autant dominé une saison de Coupe du monde. Avec ses 14 succès, elle a donc égalé le record de Vreni Schneider et a encore six courses pour le battre (deux super-G, deux géants et deux slaloms). Avec déjà 1794 points, elle n'est qu'à 620 points du record de Tina Maze sur une saison (2414 points). Las, elle ne participe pas à la descente et peut au mieux marquer 600 points d'ici à la fin de saison.

Même si elle faisait un carton plein, ce qui serait un énorme exploit, sur les six courses restantes, elle viendrait donc échouer à 20 points de la Slovène. Les 1980 points de la saison 2011-2012 de Lindsey Vonn sont en revanche un objectif largement abordable. Dépasser son aîné serait un beau symbole...

Faute de pouvoir devancer Maze au total de points, Shiffrin pourrait s'attaquer à une autre marque de référence, celle de l'Autrichien Marcel Hirscher qui a inscrit en 2017-18 en moyenne 81 points par course disputée, le record. Actuellement, Shiffrin est à plus de 85 points de moyenne. La chasse aux records reprendra la semaine prochaine avec un slalom géant et un slalom à Spindleruv Mlyn en République tchèque, voisine de la Slovaquie natale de Vlhova.