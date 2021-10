Les reines de l’or blanc sont déjà au rendez-vous. La première manche de la saison 2021/2022, disputée sur le glacier de Rettenbach à Sölden samedi a accouché d’une première bataille entre Lara Gut-Behrami et Mikaela Shiffrin. La Suissesse et l’Américaine (2e, + 0’’02) ont dominé les débats sur une piste dure où la fluidité a primé sur l’engagement. Derrière, Katharina Liensberger (4e, + 0''63) et Petra Vhlova (6e, + 0’’81) ont limité les dégâts, accompagnées d’une Alice Robinson (7e, + 0’’90) capable d’un exploit dans la seconde manche.

Worley en dedans, les Italiennes en perdition

De l’Autriche, Tessa Worley en a gardé de bons souvenirs (victorieuse en 2018). Mais cette fois, le ski tout en retenue de la Française a salé une note sans doute trop chère (16e, + 1’’65) pour espérer un podium à l’issue de la seconde manche. Au moins a-t-elle terminé le tracé, ce qui n’a pas été le cas d’une Marta Bassino (Italie) très attendue après son succès ici-même l’an dernier, coupable d’une sortie de piste, à l’instar d’Elena Curtoni.

Ses compatriotes n’ont pas fait beaucoup mieux, à l’image de Federica Brignone (15e, + 1’’52) et Sofia Goggia (22e, + 1’’97). Côté tricolore, outre Worley, Coralie Frasse Sombet (23e, + 2’’02) sera bien au rendez-vous en seconde manche.

