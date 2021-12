Ski alpin

SKI - St. Moritz - L'effrayante chute de Lara Gut-Behrami

ST. MORITZ - Lara Gut-Behrami s'est fait surprendre sur le deuxième super-G de St-Moritz, remporté par Federica Brignone, et a subi une chute violente. Lauréate la veille, la Suissesse a percuté de plein fouet les filets. Mais heureusement, elle a rapidement montré qu'il y avait plus de peur que de mal et a même pu descendre sur ses skis quelques minutes après.

