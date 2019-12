Il ne faisait pas bon d'organiser des épreuves de Coupe du monde ce samedi. Après la descente messieurs de Val Gardena, c'est au tour de la descente dames de Val d'Isère d'être annulée par les organisateurs. Les chutes de neige qui se sont abattues lors de la nuit sur la station avaline ont finalement eu raison de la troisième descente de la saison.

L'Oreiller-Killy ne fera pas mieux que la Face de Bellevarde. Une semaine après avoir dû se contenter d'un slalom chez les hommes, Val d'Isère n'aura pas non plus le droit à une descente chez les dames. Prévue ce samedi à 10h30, l'épreuve a tour à tour été repoussée d'une demi-heure puis d'une heure et demie, pour permettre aux organisateurs de travailler la piste et éviter une nouvelle annulation. Mais ils n'ont pu faire de miracle. Il faudra espérer que les conditions climatiques soient meilleures dimanche pour le combiné...