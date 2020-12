Les experts de la Fédération Internationale de Ski (FIS) ont donné leur aval ce mardi. Les épreuves de vitesse hommes se tiendront les 12 et 13 décembre à Val d'Isère. La FIS a estimé que les organisateurs, grâce notamment au froid et aux précipitations annoncées les prochains jours, auraient le temps de préparer la piste pour une descente et un super-G hommes. Les deux géants prévus les 5 et 6 décembre dans la station savoyarde ont par contre été annulés et relocalisés à Santa Caterina di Valfurva (Italie).