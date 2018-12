Le vent gâche la fête : pas de slalom sur la Face

Les rafales de vent ont eu raison du slalom de Val d'Isère, Au lendemain de la victoire de Marcel Hirscher en géant, un slalom devait avoir lieu ce dimanche matin sur la Face de Bellevarde. Mais il n'aura pas lieu. L'inquiétude sur la tenue de la course était grande depuis hier soir. Et malgré l'espoir que les conditions s'améliorent, l'annulation a été prononcée vingt minutes avant le départ, à 9h10.

Calme par moments, le vent est aussi très violent par rafales (110km/h). Des conditions irrégulières qui auraient provoqué une course inéquitable entre les skieurs. C'est la 3e fois en sept ans que le slalom français est annulé. En 2011 et 2014, c'était même tout le week-end qui était passé à la trappe, à cause d'un manque de neige. En 2012, le slalom et le géant avaient été inversés. Alexis Pinturault avait remporté le slalom à cette occasion.

Un report en France le premier week-end de janvier ?

Annulée ce dimanche, la course devrait être reportée à une date ultérieure cette saison. "J'espère que nous trouverons une solution en France", a déclaré Markus Waldner, le patron de la FIS, sur le plateau d'Eurosport. "Le téléphone a déjà bien chauffé", a lui confié Michel Vion, le président de la FFS, qui évoque la date du premier week-end de janvier. La discrétion prévaut sur les candidats à la reprise. Ça ne sera pas forcément Val d'Isère. Mais on devrait être vite fixé. "On va essayer de trouver une solution dans les 24 heures qui viennent", promet Michel Vion.