Quelle victoire de Lucas Braathen ! Bien sûr, avec 0"07 à retard à effacer son sur compatriote Henrik Kristoffersen, le plus rapide lors de la première manche, le Norvégien avait de sérieuses chances de remporter la mise à Val diIsère, dimanche. Mais on ne l'imaginait pas produire un ski si différent, si éclatant, si impressionnant en seconde manche, pour mettre une pression qui a fini par faire littéralement craquer son aîné.

En fait, le parcours tracé pour la première fois par le coach espagnol en avait déjà désarçonné plus d'un le matin ; à commencer par Clément Noël, sorti du concours, porte enfourchée. Et il fallait avoir intégré tous ces changements de caractéristiques de la neige constatés tout au long du parcours pour adapter son ski, et proposer quelque chose de décisif. C'est ce qu'a su faire Lucas Braathen. En seconde manche, le technicien de 22 ans a plané sur la Face de Bellevarde, s'offrant sa deuxième victoire en slalom de Coupe du monde après Wegen l'an passé.

Propulsé en tête avec 0"84 d'avance sur l'Autrichien Manuel Feller, Henrik Kristoffersen, 28 ans, était presque face à une mission impossible, avant de refermer le portillon. Et on a très vite vu qu'il n'avait pas les moyens de répondre au défi. Désuni, le champion du monde de géant 2019 a dégringolé au sixième rang, à 1"35.

