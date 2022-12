Ski alpin

VAL D'ISÈRE - Odermatt sur une autre planète : la démonstration du Suisse en vidéo

COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN - Quatorzième victoire en carrière en Coupe du monde pour Marco Odermatt. Le Suisse a survolé le géant de Val d'Isère en réalisant le meilleur temps lors des deux manches reléguant l'Autrichien Manuel Feller à près d'une seconde et demie et le Slovène Zan Kranjec à plus de deux secondes. Revivez sa course en vidéo.

