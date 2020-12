Le coronavirus perturbe encore le calendrier sportif mondial. Cette fois, ce sont les sports d'hiver qui sont touchés et plus précisément le ski de fond : l'équipe de Suède a ainsi annoncé qu'elle ne prendrait pas part aux étapes de Coupe du monde de la fin d'année 2020 en Suisse (Davos) et en Allemagne (Davos) en raison des risques de contamination. La décision intervient au lendemain du choix de la Norvège - et de ses stars Johannes Hoesflot Klaebo et Therese Johaug en tête - de faire l'impasse sur les dernières étapes de l'année pour les mêmes raisons.