Richard Jouve restera le pionnier. Le fondeur de 27 ans est devenu le premier Français à remporter un titre individuel en Coupe du monde de ski de fond après s’être adjugé le petit globe de sprint, ce vendredi, suite à sa victoire sur le sprint classique de Falun lors des finales. Jouve a devancé le Finlandais Joni Maki et son compatriote Lucas Chanavat.

Il y a évidemment un contexte spécial qui accompagne ce premier trophée français. Excellent tout au long de la saison, Jouve a profité de l’absence de Johannes Klaebo, absent à cause d’une contamination au Covid-19, pour lui prendre les commandes du classement général du sprint sur le fil. Il a gagné les deux dernières épreuves de la saison, en style classique, à Drammen, et donc, Falun, pour laisser son nom dans l’histoire du ski nordique français.

Ad

Jamais un Français n'avait remporté de trophée sur la Coupe du monde, pas même l'actuel coach du biathlon Vincent Vittoz du temps de sa splendeur (2e du classement général en 2005 et du classement des courses de "distance" de 2005 à 2007), ni la locomotive des dix dernières années Maurice Manificat (2e en distance en 2016).

Ski de fond Un légende s'en va : Johaug raccroche les skis 04/03/2022 À 16:22

Jouve, une saison sous le signe de la régularité

Pour Klaebo, la perte de ce petit globe lui laissera un goût amer car le Norvégien avait prévu une auto-bulle sanitaire pour terminer la saison 2021-2022 sans passer par la case Covid. Il avait pu aller et gagner à Lahti dans la foulée des JO de Pékin, mais le virus l’a attrapé par la combinaison. Privé de petit globe en distance - celui-ci revenant au Russe Alexander Bolshunov - Klaebo se consolera avec le gros globe, le troisième de sa carrière après 2017-2018 et 2018-2019 et ses quatre médailles aux JO de Pékin (dont deux en or : sprint libre individuel et relais sprint).

Absence de Klaebo ou pas, Jouve a réalisé une magnifique saison. Régulier et performant, le natif de Briançon avait signé trois podiums en style libre cet hiver, avant de finir le boulot en classique ces deux dernières semaines. Déçu par sa 7e place en individuel aux Jeux Olympiques, Jouve était quand même reparti avec une belle médaille de bronze en relais 4x10Km. Pas de quoi le satisfaire totalement pour autant. Il en fallait plus. Ce plus c'était ce petit globe.

Avec AFP

Drammen Grande première pour Jouve 03/03/2022 À 15:43