UK Championship

Ronnie O'Sullivan ne fêtera pas son anniversaire par un 8e titre au UK Championships. La légende du snooker aura 46 ans dimanche, jour de la finale. Mais "The Rocket" s'est incliné vendredi en quarts de finale face à Kyren Wilson, lors d'un duel intense et tendu (6-5), dans ce qui ressemblait fort à une finale avant la lettre. O'Sullivan et Wilson étaient en effet les deux seuls rescapés du Top 10 mondial dans ces quarts de finale. La route d'un premier titre majeur s'est peut-être dégagée pour de bon pour Wilson...

Si le suspense a été maintenu jusqu'au bout, la victoire du numéro 5 mondial apparaît logique. Il aura constamment mené au score dans ce match. Ronnie O'Sullivan, lui, a réagi plus qu'il n'a agi. Mené deux manches à zéro, le septuple vainqueur du tournoi a remporté les deux frames suivantes pour revenir à 2-2. Les deux joueurs ont ensuite échangé deux frames éminemment tactiques. A mi-rencontre, ils étaient encore dos à dos (3-3) avant que Kyren Wilson ne prenne un avantage qui semblait décisif en empochant les deux 7e et 8e manches.

Trop de fautes chez O'Sullivan

Kyren Wilson a eu une première occasion en or de conclure dans la 10e frame, mais une grosse faute sur une bille rouge dans la poche centrale a ouvert la porte à O'Sullivan, qui s'est engouffré dedans pour embarquer son adversaire dans une périlleuse frame décisive. Mais Wilson a su garder ses nerfs malgré un public largement acquis à la cause du "Rocket". En prenant rapidement le contrôle de la table, il a dérouler pour finir sur un century avec un impressionnant break de 102.

Un peu comme il l'avait fait lors du dernier Championnat du monde face à Anthony McGill, O'Sullivan s'est arraché pour rester dans le match jusqu'au bout, avant de buter sur la frame décisive. Mais il a globalement commis trop de petites fautes pour espérer l'emporter vendredi. Et face à un joueur aussi solide que Kyren Wilson, ça n'a pas pardonné. Il affrontera pour une place en finale l'une des grandes surprises de ce tournoi , le Belge Luca Brecel, 40e mondial.

Toujours sur un nuage, Brecel a laminé Anthony McGill (6-2) sur la table voisine, après avoir déjà sorti avec autorité Anthony Hamilton en huitièmes de finale (6-1) et Stephen McGuire (6-0) au troisième tour. Kyren Wilson a donc toutes les raisons de se méfier même s'il n'a jamais semblé aussi proche d'un premier titre dans un tournoi de la Triple couronne.

