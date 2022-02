Battu à la surprise générale par le jeune Fan Zhengyi en finale du Masters d'Europe dimanche, Ronnie O'Sullivan n'a pas réussi à conclure un tournoi qu'il avait pourtant parfaitement maîtrisé jusque-là. Attendu à Newport pour l'Open du pays de Galles ce mardi, le sextuple champion du monde pourrait annuler sa participation, faute de motivation, mais surtout très tourmenté ces derniers temps.

"J'ai parlé de dépression et d'anxiété au snooker durant la semaine. Gagner le titre ne m'aiderait pas. En fait, cela pourrait empirer les choses", avait déclaré O'Sullivan à la presse en marge de sa demi-finale remportée samedi face à Wenbo Liang. Avant de poursuivre : "Quoi qu'il arrive, si mentalement je ne me sens pas bien à propos de jouer au pays de Galles la semaine prochaine lundi…"

Numéro 1 ou pas, "The Rocket" privilégiera le moral

Plus régulier de l'élite du snooker depuis le début de saison, le sextuple champion du monde sait qu'il a l'opportunité d'aller chercher la place de numéro 1 mondial à Mark Selby en cas de bon parcours au pays de Galles cette semaine. Mais il ne préfère prendre aucun risque, soucieux de ses failles psychologiques.

"J'aime les visages souriants, pas des têtes de déterrés et si je me sens triste la semaine prochaine et malgré la finale, je ferai ce qui est le mieux pour moi. J'attends de voir avant de prendre une décision", a conclu le joueur. A 46 ans et des épreuves à la pelle, Ronnie O'Sullivan préfère ne plus prendre de risque. Et ça se comprend.

