Ce n'est qu'une victoire en qualifications d'un tournoi phare du snooker, mais ce succès compte beaucoup pour le jeune Iulian Boiko. Encore plus dans cette période si particulière. A 16 ans, le seul joueur professionnel ukrainien de snooker ne peut que regarder de loin la situation dramatique dans laquelle est empêtrée "son" Ukraine.

Opposé à un autre ado, Liam Davies (15 ans) pour son entrée en lice de l'Open du Pays de Galles, le natif de Kiev était loin d'avoir la tête à réaliser des empochages de billes autour d'une table de snooker. Pourtant, le jeune Ukrainien basé à Sheffield est parvenu à se faire violence après trois frames catastrophiques. Dos au mur, il est finalement venu à bout de son adversaire du jour, Liam Davies (4-3), pour accéder au premier tour où il affrontera l'un des grands noms du circuit, le Gallois Mark Allen.

Après son deuxième succès de la saison, Boiko s'est présenté à la presse où les questions sur la guerre en Ukraine ont été légion. "Il est très difficile de se concentrer avec les choses terrifiantes qui se passent à la maison. Je passe la plupart de mes journées au téléphone avec ma famille et mes amis", a-t-il expliqué en conférence de presse d'après-match. "Je suis très inquiet pour eux, ils se trouvent principalement à Kiev, mais aussi dans d'autres parties de l'Ukraine qui sont attaquées. Heureusement, ma famille va bien, je suis ici avec mon entraîneur et un ami." Boiko espère d'ailleurs retrouver les siens lors du prochain Masters de Turquie (du 7 au 13 mars prochains).

Une pensée pour les Ukrainiens partout, tout le temps

Pourtant, la partie aurait pu se terminer sur une défaite sèche 4-0. Le 112e joueur mondial a même envisagé d'enterrer définitivement sa carrière de joueur de snooker en début de partie. "Je pensais que je n'avais aucune chance à 3-0. En fait je pensais que je devais peut-être abandonner le snooker et arrêter complètement. Je jouais si mal, mais je devais me battre."

Je pensais que je devais peut-être abandonner le snooker et arrêter complètement

Mais le jeune Boiko avait une motivation bien plus grande ce lundi. "Un supplément d'âme" pour reprendre les mots de l'entraîneur Pascal Dupraz, en 2016. "Pendant le match d'aujourd'hui, alors que j'étais mené 3-0, je pensais à tous les gens à la maison qui me soutiennent même avec ce qui se passe. Comment pouvais-je abandonner en sachant ça…"

Le joueur de 16 ans a également tenu à saluer l'ensemble du monde du sport pour sa mobilisation "incroyable". "La démonstration de soutien à l'Ukraine lors des matchs de football de Premier League notamment a été incroyable, et cela vous aide à savoir que les gens comprennent notre situation", a-t-il ajouté. "C'est une période tellement difficile pour notre pays et bien sûr, cela vous rappelle qu'il y a des choses qui sont tellement plus importantes que le snooker." Ce mardi, face à Mark Allen (coup d'envoi 13h45), Iulian Boiko voudra continuer de se battre. Pour les siens, comme toujours.

