Cinq ans qu'ils attendent ça, cinq ans qu'ils rêvent d'un retour au pays. Pour la première fois depuis 2017, et une étape à Val Thorens, les "crosseurs" français retrouvent un snowboard cross dans l'Hexagone, ce samedi, aux Deux Alpes. Des retrouvailles qui font en tout cas le bonheur de Chloé Trespeuch, médaillée d'argent dans la discipline aux derniers Jeux olympiques de Pékin.

Cadre de la délégation tricolore, habituée aux podiums en Coupe du monde qu'elle dispute depuis douze ans, la native de Bourg-Saint-Maurice aborde sa saison 2022-2023 avec le plein d'envie et de réelles ambitions. Mais aussi libérée du "poids de la légitimité" qui lui pesait sur les épaules depuis sa première médaille olympique à Sotchi en 2014.

Ad

Snowboard Plainte de la championne paralympique Cécile Hernandez après une agression sexuelle 18/10/2022 À 14:30

Une digestion olympique mieux gérée

Car oui, la crosseuse tricolore s'est retirée une sacrée chape de plomb l'hiver dernier, comme elle l'a confiée à Eurosport lors de la présentation des équipes de France de ski et de snowboard mi-octobre. "En 2014, j'avais eu une médaille très jeune et j'ai un petit peu souffert de cette attention soudaine, de ce retour d'événement. En 2018, c'était plus la tristesse et la frustration qui stagnait un peu en moi. Là, ça s'est bien passé. J'étais beaucoup plus prête à vivre ça, je savais à quoi m'attendre, donc non, le soufflé n'est pas redescendu."

Plus sereine, plus confiante, Chloé Trespeuch repart revigorée après un exercice olympique, toujours très délicat à gérer. "Avoir une médaille, c'est toujours des grandes émotions. Je pense que j'ai appris à gérer les Jeux et à me régénérer plus vite à la suite. Je me connais mieux, j'ai pu adapter ma préparation en début de printemps. J'ai hâte d'être à quai."

"Je voulais être tout le temps à bloc" : Chloé Trespeuch revient sur ses Jeux

Une faim de succès, un rêve de cristal

Encore dans le train des favorites où elle a toujours su tirer son épingle du jeu, la Française veut marquer la Coupe du monde de son empreinte. "L'objectif principal, c'est d'aller chercher des victoires, ça me manque (ndlr, elle en compte trois en Coupe du monde). Je fais souvent deuxième, troisième, ce sont de belles places, mais il me manque toujours un petit détail pour aller chercher des victoires. Il me manquait une petite puissance mentale pour aller jusqu'au bout. J'espère avoir travaillé vraiment fort sur ça."

Jouer le classement et le globe de cristal, ça fait rêver..."

Régulière au haut niveau, la crosseuse de Val Thorens a aussi travaillé plusieurs aspects de sa glisse pour tutoyer les sommets. "L'objectif, c'était d'obtenir une polyvalence, une adaptabilité à chaque parcours, ne plus être performante uniquement sur les parcours rapides avec beaucoup de sauts, mais aussi sur ceux plus techniques", comme elle le confiait à nos confrères de Ouest-France.

Les conditions climatiques délicates en Europe, Trespeuch est partie se préparer au Chili, mais aussi au Zimbabwe avec sa petite sœur et son association Ecoglobe qui sensibilise à la protection de l'environnement. Une préparation chamboulée, mais qui n'a pas bouleversé la compétitrice. "La préparation physique a été efficace. J'espère avoir travaillé vraiment fort pour aller chercher des victoires, jouer le classement aussi car le globe de cristal, ça fait rêver..."

Un retour à la maison pour bien débuter

Et cette course au cristal débute à domicile pour la double médaillée olympique. Pour son plus grand bonheur. "Attaquer la Coupe du monde en France, c'est chouette. C'est un terrain d'entraînement où on va souvent, on connait le spot donc on est super content."

Avec toujours la même envie de partage qu'on lui connaît si bien. "On a des générations qui ramènent des médailles olympiques donc on est content d'avoir un lieu pour faire vivre et montrer le snowboard cross en France."

Outre la Coupe du monde, la vice-championne olympique a aussi les Mondiaux de Bakuriani en mars 2023, dans un coin de la tête. Engagée sur tous les fronts, Chloé Trespeuch entend bien marquer cette saison de son empreinte. Avec le plaisir en leitmotiv, comme toujours.

Chloé Trespeuch : "Cette médaille concrétise 8 ans de travail"

Snowboard Six tours dans les airs : le snowboarder Ogiwara réussit le premier backside 2160 de l'histoire 09/04/2022 À 12:54