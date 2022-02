Huit ans après, Chloé Trespeuch est toujours là, fidèle au poste sur le podium. En bronze à Sotchi, la Française a arraché l'argent ce mercredi en snowboardcross sur le site de Zhangjiakou. Et il fallait voir son sourire dans l'aire d'arrivée pour comprendre son bonheur. A la lutte du début à la fin de cette finale, elle n'a rien pu faire face à la légende Lindsey Jacobellis, 36 ans et dix titres aux X-Games. Il ne manquait que le titre olympique à l'Américaine en tête en 2006, déjà, à Turin mais frustrée par une chute sur la dernière bosse. Le podium est complété par la Canadienne Meryeta Odine.

Trespeuch ramène la sixième médaille au clan tricolore, la cinquième en argent. Julia Pereira de Sousa Mabileau, en argent à Pyeonchang, se contente de la cinquième place alors que la finale lui tendait les bras avant une chute fatale. La grande favorite, Charlotte Bankes, leader de la Coupe du monde et ancienne pensionnaire de l'équipe de France, n'a, elle, pas franchi les quarts de finale. Manon Petit-Lenoir et Alexia Queyrel, les deux autres Françaises en lice, ont été sorties dès les huitièmes de finale.

Terrible chute, incroyable image : Pereira de Sousa réconfortée par ses rivales à l'arrivée

Trespeuch, la régularité récompensée

Après un départ moyen, Trespeuch s'est rapidement positionnée devant, sur les talons de Jacobellis. Elle a même entraperçu la médaille d'or avant de voir la Canadienne revenir dans ses rétros. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche mais l'Américaine, en tête de bout à bout, a tenu sa place jusqu'à la ligne.

L'argent de Pékin n'a pas le même goût que le bronze de Sotchi pour Trespeuch. A l'époque, alors âgée de 19 ans, jamais apparue sur un podium lors des grands rendez-vous internationaux, la Savoyarde avait signé son entrée dans le grand bain de la plus belle des manières et un peu à la surprise générale. Huit ans plus tard, au deuxième rang du classement de la Coupe du monde, elle brille par sa régularité et ce podium vient récompenser sa progression constante.

Les regrets de Pereira de Sousa Mabileau

Julia Pereira de Sousa Mabileau visait elle-aussi une médaille. Vice-championne olympique à Pyeongchang, la snowboardeuse d'Isola 2000 a vu la finale lui échapper alors qu'elle était en tête de sa demie. Mais une chute à quelques centaines de mètres de l'arrivée a scellé son sort, ses larmes dans l'aire d'arrivée témoignaient de son immense frustration. Sa démonstration de force dans la petite finale nourrira les regrets de celle qui pouvait assez clairement viser le podium. Le clan tricolore rêvait de deux médailles. Sûr que l'argent de Trespeuch le comblera malgré tout.

