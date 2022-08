Le roi va-t-il retrouver son niveau et sa couronne ? Alors qu’il pointe en 6e position au classement général à la mi-saison, le quadruple champion du monde Tai Woffinden se dit revigoré avant le dernier tour du Speedway Grand Prix action, ce week-end à Cardiff (pays de Galles).

"Ça a été une très mauvaise saison, a-t-il avoué lors d'un entretien exclusif avec Eurosport. Vraiment mauvaise, pour mon niveau et ce que je suis capable de faire. Être en sixième position à ce moment de l'année, c’est assez choquant.” Mais l’envie et la détermination sont désormais revenues, après un break salutaire.

"Il y a environ trois semaines, nous sommes rentrés de Tenerife - des vacances en famille et un camp d'entraînement - et depuis que nous sommes rentrés, j'ai été rafraîchi et revitalisé et j'ai fait de gros résultats. Je suis donc impatient d'aller à Cardiff”, a assuré Tai Woffinden avant de se montrer optimiste : “Le championnat est toujours ouvert."

"Si les gars devant moi peuvent construire un écart dans la première moitié de la saison, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas ramener cet écart dans la deuxième moitié de la saison”, a-t-il poursuivi.

Un mauvais début de campagne lors de la première manche à Gorican a vu Woffinden terminer à une piètre 13e place, une performance qu'il a rapidement qualifiée de "poubelle" alors qu'il refusait de dissimuler sa frustration - bien que les choses se soient améliorées avec deux demi-finales et une deuxième place dans trois des quatre courses suivantes.

"C'est juste une question de régularité", a-t-il ajouté lorsqu'Eurosport lui a demandé s'il pouvait créer une dynamique pour une course au titre lors des courses restantes cette année. "Nous devons être en finale à chaque Grand Prix et sur le podium.”

Le rendez-vous de Cardiff intervient après une longue pause dans la saison, la dernière course ayant eu lieu le 25 juin à Gorzow, soit environ sept semaines avant que les coureurs ne se retrouvent à Cardiff. "Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir cette pause dans la saison car le GP de Russie a été annulé. Cela a donc libéré le calendrier, ce qui était plutôt bien”, a apprécié le pilote.

C'est toujours un événement spécial

Woffinden a aidé la Grande-Bretagne à atteindre la finale du récent Speedway of Nations aux côtés de ses collègues du SGP Robert Lambert et Dan Bewley à Vojens, au Danemark, mais il s'est blessé au dos lors d'un entraînement avant la finale, ce qui l'a empêché de participer à l'événement, la Grande-Bretagne terminant deuxième derrière l'Australie.

De retour en action pour Wroclaw dans la PGE Ekstraliga, Woffinden a admis qu'il travaillait encore pour retrouver sa pleine forme avant la rencontre de Cardiff ce week-end : "Oui, je dirais que j'étais probablement à 90% jusqu'à ce que je coure hier [dimanche] et je me suis fait encore plus mal. Donc je suis assez endolori en ce moment. Maintenant, il va falloir essayer d'être à 100% pour le GP de Grande-Bretagne."

Woffinden est déterminé à participer et à faire bonne figure devant les fans de ce qu'il appelle le meilleur événement du calendrier. “C'est toujours un événement spécial. L'atmosphère est tout simplement folle, et vous ne pouvez même pas l'exprimer avec des mots. Comme lorsqu'ils appellent mon nom avant d'annoncer les pilotes. C'est un tout autre monde. Donc ouais, je suis juste excité de faire partie de ça”, s’est-il enthousiasmé. Le contexte est favorable à un retour réussi.

