C’est un accord historique et inédit pour le speedway. A partir de 2022, et pour les dix prochaines années, Discovery Sports Event et la FIM travailleront conjointement au développement et à la promotion de la discipline.

Première étape symbolique de ce nouveau partenariat, la refonte des catégories et de l’identité des marques speedway sera l’un des enjeux majeurs pour harmoniser les disciplines. Le Speedway des Nations et la Coupe du monde de speedway, absente depuis 2017, seront également retravaillés en profondeur grâce à cette collaboration. Objectif ? Améliorer le storytelling et donner plus de clarté pour faire connaître la discipline et améliorer l’expérience de cette dernière sur toutes les plateformes.

Nouveau SGP, nouveau calendrier, nouvelles innovations

C’est l’une des autres priorités de cet accord. A partir de 2022, la saison de SGP, qui devrait se tenir d'avril à novembre, comprendra douze manches sur deux continents, quinze coureurs permanents et un invité sur chacune des étapes. Chacune de ces dernières sera effectuée sur une journée complète, des essais libres aux finales.

Les événements des catégories SGP2 (ex- championnat du monde U21) et SGP3 (ex- Championnat du monde U16) compléteront ce calendrier sur la période, en alternance avec le Speedway of Nations et la Coupe du monde de Speedway. De quoi offrir une expérience complète aux suiveurs du speedway pendant huit mois, sans interruption.

Dès 2022, un large éventail d’innovations sera lancé pour être au plus près de l’action : nouveaux stands, nouvelles caméras onboard, nouvelles fanzones et bien plus encore.

Une vision partagée entre la FIM et Discovery Sports Event

Du côté des deux principaux protagonistes, on se satisfait mutuellement de ce partenariat inédit. “On croit beaucoup en cette vision de long-terme avec ce nouveau promoteur. Discovery Sports Events nous a présenté un projet de long-terme pour développer cette discipline spectaculaire sur la prochaine décennie”, s’est enthousiasmé Jorge Viegas, le président de la FIM. “Le speedway a un potentiel énorme et pas seulement pour attirer les nouvelles générations de pilotes, mais aussi pour se faire connaître hors des frontières européennes.”

Une satisfaction partagée par François Ribeiro : “Après vingt mois de préparation, nous sommes ravis de commencer ce partenariat. Le speedway a de belles fondations, une superbe fan base et on voit un potentiel de croissance phénoménal. Notre ambition est de développer davantage le sport et de multiplier par cinq le nombre de téléspectateurs mondiaux actuels du SGP au cours des trois prochaines années.”

Au cours de ces dix prochaines années, la FIM pourra s’appuyer sur l’expertise de Discovery dans le développement et la promotion des événements de sport automobile.