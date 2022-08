Speedway

Speedway GP - Wroclaw, 4e série - Zmarzlik coiffe Janowski sur la ligne : le speedway comme on l'aime

A Wroclaw en Pologne, le Grand Prix de speedway bat son plein. Dans la 4e série, les deux pilotes locaux Bartosz Zmarzlik et Maciej Janowski se sont livrés à une joute superbe : si le premier a dominé toute la course, le second l'a coiffé sur la ligne au prix d'un dépassement magnifique. La preuve en vidéo.

00:04:01, il y a 42 minutes