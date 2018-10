MMA - Les suspensions de Nurmagomedov et McGregor prolongés

La commission sportive du Nevada a prolongé mercredi les suspensions des stars des arts martiaux mixtes (MMA), le Russe Khabib Nurmagomedov et l'Irlandais Conor McGregor, après les incidents survenus à l'issue de leur duel le 6 octobre dernier à Las Vegas. Cette prolongation "jusqu'à nouvel ordre" a été décidée à l'unanimité, ont précisé les autorités sportives du Nevada qui chapeautent l'organisation des combats de boxe et de MMA dans la capitale mondiale du jeu et des casinos.

Les deux sportifs sont suspendus depuis le 15 octobre, initialement pour une durée de dix jours. La Commission sportive du Nevada poursuit son enquête sur les incidents qui ont éclaté après la victoire de Nurmagomedov, champion des poids légers de l'UFC, face à McGregor. Le Russe avait déclenché une bagarre générale et s'était battu avec des proches de l'Irlandais, lui-même agressé par un membre de l'entourage de Nurmagomedov.

La Commission a toutefois autorisé le versement d'une partie (un million de dollars) de la bourse que devait recevoir Nurmagomedov. Son président, Anthony Marnell, a précisé à la chaîne de télévision sportive ESPN qu'il espérait avoir les conclusions de l'enquête et pouvoir prononcer des sanctions si besoin d'ici la fin de l'année.

Cette commission avait retiré sa licence à vie à Mike Tyson, avant de lui redonner un an plus tard, en lui infligeant une amende de trois millions de dollars pour avoir arraché une partie de l'oreille gauche d'Evander Holyfield lors de leur combat resté célèbre de juin 1997 pour le titre WBA des lourds.