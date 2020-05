Cameron Beaubier (Yamaha) et l'AMA Superbike Championship 2020 à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport.

SAISON 2020 - Sur le circuit mythique de Road America, vivez dès ce week-end, en direct et en exclusivité sur Eurosport, la saison 2020 de l'AMA Superbike Championship. Le quadruple champion en titre, Cameron Beaubier (Yamaha), visera une cinquième couronne à l'occasion d'un championnat qui ne manquera pas de suspense.

Après le golf et le tennis, c’est au tour des sports mécaniques de faire leur retour en direct sur Eurosport dès ce week-end. Après de longues semaines d'attente, la saison 2020 de l’AMA Superbike Championship, le championnat américain de superbike, va démarrer les 29, 30 et 31 mai avec un championnat de dix étapes à suivre en exclusivité sur Eurosport. Pour cette première étape, les plus grands pilotes du championnat seront au rendez-vous sur le circuit historique de Road America dans le Wisconsin.

A retrouver notamment chez Yamaha le quadruple champion en titre, Cameron Beaubier. Il tentera de remporter sa troisième couronne consécutive mais devra faire face à une concurrence rude, emmenée par Toni Elias, l’ancien pilote de MotoGP qui a déjà remporté le titre MotoAmerica en 2017 avec le team Yoshimura. La catégorie Supersport suivie de la course Superbike sont à suivre sur Eurosport 2 et Eurosport Player samedi dès 21h et dimanche dès 20h avec Gilles Della Posta aux commentaires.

Avec les Championnats du monde d’endurance, les Championnats du monde de superbike, le British superbike et les Championnats du monde de motocross, cette nouvelle compétition vient enrichir encore un peu plus l’offre moto d’Eurosport.

Le programme de la saison

29-31 mai : Road America, Wisconsin

26-28 juin : Road America, Wisconsin

31 juillet-2 août : Michelin Raceway Road Atlanta, Georgie

7-9 août : Pittsburgh international race complex, Pennsylvanie

28-30 août : Ridge Motorsports Park, Washington

11-13 septembre : New Jersey Motorsports Park, New Jersey

18-20 septembre : Barber Motorsports Park, Alabama

9-11 octobre : Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

23-25 octobre : Laguna Seca, Californie

13-15 novembre : Circuit des Amériques, Texas

