Il n'en est qu'aux prémices de sa (prometteuse) carrière, mais ça ne l'empêche pas d'être généreux. S'il n'a pas les ressources de Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic, Jannik Sinner a lui aussi annoncé un don lundi pour faire face à la crise du coronavirus. L'Italien de 18 ans, ainsi que son coach et sa société de management ont décidé d'envoyer 12500 euros à Cesvi, une organisation humanitaire impliquée pour gérer l'urgence médicale à Bergame, ville très durement touchée par le COVID-19.

"Parmi tous les Italiens qui sont mobilisés pendant cette crise, je veux plus particulièrement applaudir les 250 bénévoles qui, ensemble, ont construit un hôpital de campagne à Bergame en huit jours seulement", a notamment écrit Sinner dans un message publié sur Instagram.

En plus de ce don, le jeune joueur professionnel italien avait lancé un défi original à ses abonnés voici deux semaines. Il les avait incités à publier des photos de pizzas plutôt originales puisque censées représenter des personnalités italiennes du passé et du présent, ou lui ressemblant. "Nous donnerons 10 euros par photo de pizza téléchargée", avait-il alors écrit, accompagnant son post du hashtag suivant #SinnerPizzaChallenge. Une activité plutôt originale et solidaire dans ces temps de confinement.