3180 points abandonnés jusqu'à Roland : Federer va perdre gros sans s'effondrer au classement

Roger Federer n’est pas du genre à broyer du noir. Opéré du genou droit, le Suisse espère bien revenir sur le circuit raquette en main en pleine possession de ses moyens physiques, malgré ses 38 printemps et les jambes qui vont avec. Mais une chose est sûre, on ne le reverra pas sur le circuit avant juin et un éventuel retour sur gazon. Dans l’affaire, il perdra donc des points et du terrain au classement. Dans deux semaines, il sera assurément éjecté du podium par Dominic Thiem mais où en sera-t-il dans quatre mois ?

En 2019, Federer avait effectué le parcours suivant pendant la période où il sera écarté des courts cette année : titre à Dubaï (500 points), finale à Indian Wells (600), titre à Miami (1000), quarts de finale à Rome (180) et Madrid (180) et demi-finale à Roland-Garros (720). S’il reprend comme prévu sur gazon, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem se sera donc délesté de 3180 unités. Lui qui en compte actuellement 7130 n’affichera donc plus qu’un capital de 3950 points. Federer glissera donc immanquablement au classement, mais dans des proportions acceptables : il serait 7e aujourd’hui.

ROGER FEDERER Après Dubaï Après Indian Wells Après Miami Après Madrid Après Rome Après Roland-Garros Points 6630 6030 5030 4850 4670 3950 Classement projeté (si les points de ses concurrents restaient inchangés) 4e 4e 5e 5e 5e 7e

Encore bien installé dans le top 10 à son retour espéré

Si sa rééducation et sa préparation se déroulent comme prévu, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem débarquera à Wimbledon dans des conditions relativement confortables : il fera assurément partie des huit premières têtes de série et qui sait, peut-être même des quatre premières. Le Majeur anglais a sa formule particulière pour désigner ses têtes de série et donne un poids non négligeable aux résultats des deux années précédentes sur gazon. Or, le Suisse avait atteint la finale en 2019 au All England Club après un titre à Halle.

Vidéo - Roland-Garros - Federer forfait ! 00:30

Mais dans quel état sera Federer lors de sa reprise ? Il serait bien optimiste de le voir défendre son titre d’emblée à Halle. En admettant qu’il ait parfaitement récupéré, il lui faudra tout de même retrouver le rythme de la compétition. Et dans la foulée, il devra défendre une finale à Wimbledon, un sacré défi, même s’il avait pu le relever et même faire mieux après six mois d’absence lors de l’Open d’Australie 2017.

Dans un scénario moins optimiste qui ne le verrait pas être prêt au combat pour le gazon, le Suisse perdrait donc 1700 points supplémentaires (500 à Halle et 1200 à Wimbledon) avant les Jeux Olympiques, ce qui ferait fondre son capital à 2250 unités. Le Suisse sortirait alors du top 10, mais resterait encore confortablement installé parmi les 20 meilleurs joueurs du monde (il serait 14e à l’heure actuelle). Mais aussi pertinentes soient-elles, ces projections doivent être le cadet des soucis de Federer en ce moment. Rejouera-t-il et à quel niveau ? Lui-même ne le sait sans doute pas.