C'est une petite révolution qui pourrait relancer la compétition. La Coupe Davis entrera ainsi dans le calendrier de l'ATP à partir de 2023 "aux semaines 5, 37 et 47" et le circuit professionnel, qui était en conflit avec la compétition par équipes, en assurera désormais la promotion.

"Cette intégration aidera les joueurs à planifier leur programme annuel lorsqu'ils seront sélectionnés avec leur équipe nationale", ajoute le texte en précisant que la phase finale de la Coupe Davis, tant décriée, serait maintenue "dans son format actuel", avec une dotation totale pour les joueurs "de 15 millions de dollars en 2023", indique un communiqué de l'ATP

L'ATP, la Fédération internationale (ITF), et Kosmos Tennis (propriétaire de la Coupe Davis, ndlr) considèrent cet accord comme "une alliance stratégique sans précédent pour soutenir la Coupe Davis". Selon les termes de l'accord, l'ATP obtient deux des six sièges d'un nouveau commité d'organisation, à égalité donc avec l'ITF et Kosmos.

Délaissée petit à petit par les meilleurs joueurs du monde, l'historique Coupe Davis vieille de 122 ans, a changé de formule en 2019 après son rachat par Kosmos, avec toutes les équipes qualifiées pour la phase finale réunies sur une semaine dans une même ville (Madrid). Elle a depuis changé encore de formule avec en 2022 une phase de groupes éclatée dans quatre villes en septembre, puis un tableau à élimination directe -quarts, demies et finale- fin novembre à Malaga (Espagne).

