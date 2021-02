Mais qui arrêtera l'ascension fulgurante de Carlos Alcaraz ? A seulement 17 ans, l'Espagnol s'est offert mercredi la plus belle performance de sa très jeune carrière en boutant hors du tournoi David Goffin, tête de série numéro 1. Rien de moins que ça. Et le 146e joueur mondial l'a fait avec la manière et autorité en deux petits sets (6-3, 6-3) et 1h13 de jeu seulement. Vainqueur d'Attila Balazs sur abandon au 1er tour, le voilà donc en huitième de finale où il aura une belle opportunité à saisir contre le Brésilien Thiago Monteiro, 83e à l'ATP.